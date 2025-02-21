Общество

Награждение защитников отечества прошло в Доме Советов Пскова

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, проходит в здании правительства Псковской области сегодня, 23 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участие принимают также руководители территориальных подразделений федеральных правоохранительных, силовых, надзорных, судебных ведомств и структур, командиров частей и соединений, а также награждаемых государственными и региональными наградами военнослужащих.

Мероприятие открыло показ отрывков из военных фильмов времен Советского Союза, выступление Знамённой группы воинов Псковского гарнизона с Государственным флагом Российской Федерации и копией боевого красного Знамени Победы

«С начала специальной военной операции против нашей страны ввели санкции около 60 стран, которые коснулись почти всех сфер: от обороны и экономики до науки и культуры. Те испытания, которые мы успешно прошли вместе, доказывают всему миру, что нашу страну и нашу силу духа не сломить, какие бы вызовы перед нами не стояли», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своей вступительной речи.

Орденом Мужества награжден прапорщик Артем К. Знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет (на георгиевской ленте) награжден майор Кирилл М. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами награжден гвардии старший лейтенант Исак Ч.

Медалью «За отвагу» награждены:

гвардии лейтенант Вадим А.;

гвардии ефрейтор Дмитрий С.;

гвардии рядовой Владислав К.

Медалью Суворова награжден подполковник Олег Д. Медалью Жукова награжден гвардии капитан Дмитрий Х. Медалью «За спасение погибавших» награждена майор медицинской службы Елена К.

«Уважаемые военнослужащие, мы делаем все, чтобы вы могли спокойно выполнять важные и сложные задачи, поставленные руководством страны и были уверены в том, что ваши семьи и близкие окружены теплом, вниманием и нашей заботой. Это все не пустой звук. Хочу обратиться к вашим женам, мамам, которые поддерживают защитников отечества с вниманием, пониманием, терпением относятся к их работе, молятся за это. Низкий вам поклон за то, что так надежно защищаете наш тыл», - обратился к гостям мероприятия губернатор региона.