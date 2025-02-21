Общество

11 медалей вручили ветеранам в Локне

Торжественное открытие Года Защитника Отечества прошло в Локне, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«Это значимое событие объединило в себе концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, благотворительную акцию в поддержку участников СВО и церемонию награждения ветеранов», - сказал Иван Белугин.

В рамках мероприятия также вручили первые 11 медалей ветеранам в честь 80-летия Великой Отечественной войны по поручению президента России Владимира Путина.

«Спасибо всем, кто присоединился к нам в этот вечер и поддержал благотворительную инициативу! Вместе – мы сила!» - добавил глава округа.