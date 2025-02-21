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Общество

Студенты и преподаватели псковского колледжа искусств приняли участие в акции «Культурные выходные»

23.02.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств посетила Печоры, где состоялись мастер-классы преподавателей и концерт народного коллектива Оркестра русских народных инструментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском колледже искусств.

С одаренными детьми – учащимися ДШИ города Печоры занимались преподаватели колледжа Виктор Иванов (фортепиано), Георгий Гребень (гитара), Ксения Егорова (аккордеон), Татьяна Васильева (хореография), Аркадий Сафронов (живопись).

Разнообразную программу представил Оркестр русских народных инструментов колледжа под руководством дирижёра Георгия Гребеня.

В концерте прозвучали сольные вокальные и инструментальные произведения. Студентки специальности Музыкальное искусство эстрады Ангелика Маалман и София Васильева выступили перед жителями п. Печоры с военными песнями, преподаватель колледжа Сергей Поторочин исполнил соло на балалайке и этническом музыкальном инструменте окраина, студентка Софья Петрова - на гитаре.

Источник: Псковская Лента Новостей
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