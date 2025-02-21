Общество

Начало масленичной недели отмечают 24 февраля

Масленица — это праздник, который берёт своё начало в языческих временах и отмечается в течение недели перед Великим постом. Наичнают праздновать масленицу в этом году с 24 февраля.

Традиция праздновать масленицу берёт истоки из античных времён — греческих и римских вакханалий и сатурналий. Славяне-язычники также отмечали в этот период весенний праздник — встречу весны и проводы зимы. У восточных славян этот праздник получил название «Масленица».

В народе масленица всегда была весёлой порой. Считалось, что тот, кто откажется её праздновать, будет жить «в горькой беде и худо кончит». Обряды масленицы, сохранившиеся в народной традиции и по сей день, тесно связаны с языческими культами предков, семейно-родовых отношений и плодородия, пишет пишет calend.ru.

На семейно-родовой характер масленицы указывают и названия некоторых дней праздника: «тещины вечерки» (пятница), «золовкины посиделки» (суббота). Обязательные для масленицы блины — языческий символ солнца — были традиционным поминальным блюдом восточных славян. Отмечать масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор и зажиганием костров.

Масленица начинается в понедельник, который называется «встреча». В этот день встречают Масленицу, наряжают куклу-чучело и строят снежные горы.

Вторник — «заигрыш». Строят снежные и ледяные крепости, скоморохи поют свои частушки.

Среда — «лакомка». В этот день зятья приходят на блины к тещам.

Четверг — «разгул», самый весёлый день. Возят чучело на колесе, катаются, песни поют, начинают колядовать и устраивают кулачные бои.

Пятница — «тещины вечерки». Теперь уже зять приглашает тещу к себе, угощает блинами.

Суббота — «золовкины посиделки». Невестка дарит золовкам (сёстрам мужа) подарки. В этот день сжигают чучело Масленицы и окончательно прощаются с зимой. Пепел развеивают по полю, чтобы был хороший урожай.

Последний день Масленицы — «прощеное воскресенье», «прощеный день» или «проводы». Заканчивается широкое гулянье, на ледяных горках разводят костры, чтобы лёд растопить, холод уничтожить. Прощения просят, милосердные дела творят. Ну и, конечно же, сжигают чучело Масленицы, которое символизирует прощание с холодами, всем плохим и неприятным, что случилось за год. В этот день на Руси также было принято ходить на кладбище, чтобы помянуть души усопших родственников.