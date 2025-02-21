Общество

Вопросы озеленения Пскова обсудят на заседании городской Думы 28 февраля

33-я очередная сессия Псковской городской Думы пройдет 28 февраля, данная информация следует из постановления Думы.

Сессия состоится по адресу: город Псков, площадь Победы, 1 (Городской культурный центр). В повестку дня сессии включены 10 вопросов. Среди них вопросы награждения медалями «За заслуги перед Псковом» и благодарностью гордумы, изменения бюджета города Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, изменения Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утверждения отчета о результатах приватизации муниципального имущества города Пскова за 2024 год.

Также планируется утвердить границы территориального общественного самоуправления «Кузбасской дивизии 10, 12 и 12а».