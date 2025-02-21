Общество

Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: День защитника Отечества. Как возник и менялся праздник

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Накануне в России отмечался День защитника Отечества. В общественном сознании бытуют две противоречивые картины событий февраля 1918 года под Псковом. Есть классическая версия, сформированная в советское время, которая гласит, что 23 февраля 1918 года в боях под Псковом родилась непобедимая и легендарная Красная Армия. Между тем, по версии, которая активно распространялась в конце 80-х - 90-е годы прошлого века, никаких боев под Псковом в феврале 1918 года не было, соответственно, рождение Красной Армии в этих боях — миф.

Какая из версий имеет больше оснований считаться правдивой? В этом вопросе ведущий Олег Добрынин будет разбираться с председателем Общественной палаты Псковской области, членом Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества, доктором исторических наук Александром Седуновым.