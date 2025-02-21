Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: 3 года СВО, открытие «Октября» и хамство чиновников

Алексей Наумец: Благодаря программе «Герои земли Псковской» ветераны смогут и дальше приносить пользу нашему государству

Презентация фильма «Красный шелк» состоялась в День защитника Отечества в Пскове

За год в регионах СЗФО спрос на пекарей и блинопеков вырос на 29%