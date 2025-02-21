«Постскриптум»: 3 года СВО, открытие «Октября» и хамство чиновников. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 февраля. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы:
3 года СВО: самые важные итоги.
Нас ждет перерасчет? Правительство скорректировало применение коэффициента к дифференцированному тарифу на электроэнергию.
Библиотека в бывшем кинотеатре: в центре Пскова появилось современное культурное пространство.
Подрядчик, строящий школу на Киселева, обещает завершить работы к маю, а у строителей школы на Инженерной вновь отставание от графика.
Дело с душком: авария на коллекторе на улице Западной. Горожане жалуются на неприятный запах, а что делают власти?
Работает ли закон о «хамстве чиновников»? Комментарии на эту тему нашего политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко.