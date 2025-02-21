Общество

Свыше 4 тысяч хризантем и альстромерий не пропустили через Псковскую область из-за инфекций

Управление Россельхознадзора уничтожит 4050 зараженных хризантем и альстромерий, сообщили Псковской Ленте Новостей в Россельхознадзоре.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В Псковской области на складе временного хранения специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявили партию кустовых хризантем и альстромерий с характерными признаками заражения. Цветы в количестве 4050 штук вырастили в Кении и Нидерландах.

Лабораторные исследования, проведенные специалистами, подтвердили наличие в цветах двух карантинных объектов — возбудителя белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.) и западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Выпуск 4050 цветов на территорию Российской Федерации запретили и, в соответствии с законодательством и по решению собственников, цветы уничтожат.