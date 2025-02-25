Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Еленой Полонской

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская.

Она расскажет, как много соотечественников из ближнего зарубежья в прошлом году выбрали Псковскую область местом своего проживания, вырос ли поток переселенцев в 2024 году по сравнению с предыдущими годами, на какие меры поддержки могут рассчитывать переселенцы и насколько они эффективны.

Телефон прямого эфира — 56-73-72. Ведущий — Артем Татаренко.

Трансляция завершена