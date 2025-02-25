Общество

Мероприятия по выявлению криминальных подростковых групп проводит псковская полиция

Комплексная оперативно-профилактическая операция «Лидер» стартовала в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В целях концентрации усилий служб и подразделений полиции по выявлению подростковых групп антиобщественной направленности, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, на территории области с 25 по 28 февраля проводится операция под условным наименованием «Лидер».

В мероприятиях примут участие участковые уполномоченные, сотрудники других подразделений полиции и представители иных субъектов профилактики. В период проведения операции стражи правопорядка будут проверять места массового пребывания молодежи для выявления групп подростков криминальной и антиобщественной направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. Полицейские побывают и по месту жительства подростков, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел.