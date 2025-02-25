Общество

Ирина Иванова: Не припомню, чтобы руководители в Псковской области не имели опыта работы на более мелких должностях

В Псковской области нет людей на высших руководящих постах, которые не работали бы на более мелких должностях. Об этом директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас в области я не припомню, чтобы кто-то из руководителей не поработал на должностях ниже. Возможно, он не поработал в той сфере, которой он в дальнейшем руководит. Все-таки управленец в процессе погружается в работу, и он сам должен дойти до низов, потому что он знает, как это устроено в другой отрасли. Если мы говорим про замов губернаторов, все равно же они шли по одной какой-то конкретной профессиональной траектории, стали замами губернатора или замами главы города. Ты должен со своими управленческим навыками понять, как устроена земля в других сферах, не обязательно в них работать», — сказала Ирина Иванова.

Она отметила, что не каждый хороший работник способен стать хорошим руководителем даже в той сфере, где он очень хорошо разбирается.