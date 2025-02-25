Общество

Авторов туристического контента Псковской области приглашают на конкурс «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы»

Третий сезон конкурса для авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» пройдет с марта по май 2025 года. 300 победителей получат почетное право проведения экскурсий в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в городах-героях, городах трудовой доблести и городах воинской славы на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В настоящее время в сообщество «Проводники смыслов. Экскурсоводы» входит более 12 тыс гидов, педагогов и краеведов со всей страны, продвигающих туристический потенциал регионов. Итогом второго сезона конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы» стало создание 400 технологических карт экскурсий, которые будут включены в программы путешествий по России.

Их разработка осуществлялась участниками под руководством опытных гидов-наставников программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Успешное проведение предыдущих двух сезонов конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы» показало высокий потенциал и творческий подход гидовэкскурсоводов, вдохновляя на дальнейшее развитие проекта.

В 2025 году конкурс «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» пройдет в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ключевым условием заявочного этапа станет соответствие технологических карт экскурсий военно-патриотической тематике, основанной на истории Великой Отечественной войны.

К участию приглашаются аттестованные гиды-экскурсоводы и аттестованные гиды-переводчики, сотрудники музеев военно-патриотической тематики, авторы экскурсионного контента, посвященных памяти Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, менеджеры сферы туризма, студенты и преподаватели исторического профиля, а также участники и победители прошлых сезонов конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы».

Подать заявку можно будет на сайте с 17 марта. В конкурсе смогут принять участие граждане Российской Федерации из всех 89 регионов, а также представители Республики Беларусь (Минск и Брестская крепость), достигшие 18-ти лет.