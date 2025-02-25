Общество

Памятное мероприятие планируют организовать на границе Псковской и Смоленской областей

Памятное мероприятие планируют организовать на границе Псковской и Смоленской областей в июле, об этом сообщил глава Усвятского округа Дмитрий Петров на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видео встречи опубликовано в Telegram-канале губернатора.

«На территории Усвятского муниципального округа в деревне Бор, которая связана с Суражскими (Витебскими, - ред.) воротами, расположен памятный знак, символизирующий братство народов республики Беларусь и Российской Федерации. Именно 16 июля 1975 года, 50 лет назад, состоялось открытие этого памятного знака. Родилась идея провести в этом году на этом месте, на границе Смоленской области и Псковской области, на месте расположения знака такую встречу вместе со смолянами, с белорусами и с представителями нашей области», - сказал глава округа.

Сейчас идет проработка сценария этого мероприятия.