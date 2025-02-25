Общество

Доведение зарплат псковских учителей до МРОТ без учета компенсационных выплат обсудили в Собрании

Доведение зарплат псковских учителей до МРОТ без учета компенсационных выплат обсудили депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я спрошу о вашем мнении, как представителя комитета по образованию в Псковской области, по поводу решения Конституционного суда о доведении зарплаты ставки педагога до МРОТ без дополнительных оплат в сентябре месяце. Есть ли какое-то решение региональное?» — спросила депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Гор Брутян ответил, что решение комитета имеется.

«Комитет направил письма информационного характера во все муниципальные образования области в части невключения в расчет МРОТа вышеуказанных компенсационных выплат», — сказал Гор Брутян.

Татьяна Фомченкова добавила, что на сегодняшний день на практике не представляется возможным доведение заработной платы учителей до МРОТ за счет одной ставки, без учета этих выплат.

«У нас в областном бюджете есть текстовая статья на средства на увеличение МРОТ на бюджетников и на зарезервированные указы. И вот, когда мы в начале марта эти средства распределим, тогда в учреждении будет понимание и ясность в связи с увеличенными лимитами. Сейчас уточняется численность по бюджетникам и по персоналу, который получает МРОТ. И я думаю, что уже с 3 по 7 мы узаконим все у губернатора и отправим эти линейки. Увеличатся линейки по всем направлениям на зарплату», – добавила заместитель губернатора области - начальник государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова.

Напомним, учительница из Архангельской области в 2021 году пожаловалась, что ее работодатель включил переработки в состав ее зарплаты, чтобы довести ее до уровня МРОТ. КС счел это дополнительными работами, оплачиваемыми отдельно.