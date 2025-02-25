Общество

Запрет продажи энергетиков в зданиях медучреждений обсудил соцкомитет Собрания

Ограничение продажи тонизирующих напитков обсудили депутаты Псковского областного Собрания во время заседания комитета по труду и социальной политике 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Цель законопроекта «Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Псковской области» - расширение перечня мест, в которых продажа безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) будет запрещена. К таким местам будут отнесены, в том числе, здания, строения, сооружения, помещения, используемые для непосредственного осуществления медицинской деятельности.

Кроме того, законопроектом устанавливается административная ответственность за нарушение установленных законодательством Псковской области запретов и ограничений торговли безалкогольными тонизирующими напитками (в том числе энергетическими).

Составлять протоколы за нарушение запретов и ограничений торговли энергетиками будут уполномоченные должностные лица исполнительного органа Псковской области, рассматривать дела - судьи и руководители уполномоченного исполнительного органа Псковской области.

Лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян уточнил, будет ли составляться протокол, если зафиксировано нарушение, а также предложил в дальнейшем рассмотреть возможность ограничений на продажу в определенном радиусе от объектов здравоохранения и образования.

«Возникает простой жизненный вопрос. Мы непосредственно продажу в помещении запрещаем. Вопрос в том, что надо комплексно подойти к решению этого вопроса. Организовать слежку за ребенком невозможно, надо как-то глобально подойти, потому что одно дело, если мы это объявляем как тезис, что мы боремся, а другое дело, когда на самом деле принимаем решения. Может, стоит принять какой-то радиус вокруг заведения, где продажа будет запрещена. Один километр, например», – предложил Армен Мнацаканян.

Докладчик - заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Марина Аникеева пояснила, что протоколы будут составляться. Законопроект может дорабатываться в дальнейшем, а сейчас регламентирует только ограничение продажи в конкретных местах.

Также депутаты подняли вопрос взаимодействия регулирующих органов с системой здравоохранения региона для выявления точек, где тонизирующие напитки продают несовершеннолетним, так как в псковские больницы поступают несовершеннолетние с аритмией, полученной после употребления тонизирующих напитков.