Общество

Роспотребнадзор проверил качество сливочного масла «Летние традиции» после жалоб псковичей

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области провели внеплановую проверку в связи с обращениями псковичей по поводу качества масла торговой марки «Летние традиции», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: Архив ПЛН

В конце января 2025 года в управление Роспотребнадзора по Псковской области поступили обращения от жителей города, которые выразили обеспокоенность качеством сливочного масла торговой марки «Летние традиции», производимого ООО «Горизонт» из Брянской области. Псковичи подозревают, что под видом натурального масла может продаваться фальсификат, поскольку, по их мнению, товар не обладает характерным сливочным вкусом и запахом, а его внешний вид значительно отличается от натурального продукта. При этом на упаковке указаны только пастеризованные сливки в составе.

На основании полученной информации Роспотребнадзор инициировал внеплановую проверку с отбором проб масла для лабораторного исследования на соответствие требованиям Таможенного регламента ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Однако запрос на проведение проверки получил отказ по причине отсутствия высоких рисков причинения вреда здоровью граждан от употребления данного продукта в краткосрочной перспективе.

Учитывая, что поступившие в адрес управления обращения содержали признаки нарушений обязательных требований, в соответствии с частью 1 статьи 49 закона №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» сотрудники управления приняли решение об объявлении и направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ООО «Агроторг» с предложением принять меры, направленные на соблюдение обязательных требований федерального закона от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Кроме того, информационное письмо было направлено в Роспотребнадзор по Брянской области для дальнейшего принятия мер в отношении производителя масла – ООО «Горизонт». Роспотребнадзор продолжит мониторинг ситуации и информирование граждан о возможных рисках, связанных с потреблением этой продукции.