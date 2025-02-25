Общество

Историко-просветительский проект АНО «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!» стартует на ПЛН

В эфире радиостанции «ПЛН FM» и на сайте электронного периодического издания «Псковская Лента Новостей» стартует историко-просветительский проект «Потягнем за Отечество!», разработанный автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности».

Псковщина всегда была форпостом России на западной границе. Не раз жители Псковской земли ценой огромных усилий и больших жертв вставали на пути врагов, пытавшихся захватить наши земли. На Псковщине жили, работали и воевали герои, чьи имена вошли в историю России и мира. Это были люди разных национальностей, которые защищали свою новую родину. С древности - бок о бок с кривичами Псковскую землю защищали скандинавы и финно-угры, и в дальнейшем свой вклад в оборону Псковщины вносили люди разных верований и национальной принадлежности. Эти знаковые фигуры повлияли на становление, укрепление, защиту и развитие всего Российского государства. К сожалению, их имена и поступки, порой, почти не известны современной молодежи.

Проект АНО ВРМ «Сила юности» призван восполнить этот образовательный пробел. Его задача - в интересной, современной, доступной самой широкой аудитории форме донести информацию о биографии видных полководцев и государственников, защитников земли Псковской разных периодов и представлявших разные национальности, их вкладе в защиту и укрепление России. Проект поможет сформировать у молодых людей верную картину истории нашей Родины, даст подрастающему поколению примеры беззаветного служения Отечеству.

Инициатором проекта выступила автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности». Проект реализуется при поддержке правительства Псковской области.