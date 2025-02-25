Общество

В год на Молодежный парламент при областном Собрании выделяют порядка 200 тысяч рублей

Члены Молодежного парламента являются помощниками депутатов Псковского областного Собрания. Об этом вице-спикер Собрания, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас с недавнего времени члены Молодежного парламента являются помощниками депутатов областного Собрания, поэтому они получают денежные средства исключительно в рамках отведенного норматива, как помощники, осуществляя деятельность помощников депутатов областного Собрания. Деньги, которые тратятся дополнительно, исключительно связанные с обеспечением деятельности Молодежного парламента. Сумма несущественная», — сказал Виктор Остренко.

Он уточнил, что в год на Молодежный парламент при Псковском областном Собрании выделяется порядка 200 тысяч рублей.