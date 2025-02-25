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Общество

В Госдуме могут обсудить проект о защите детей от бездомных собак

26.02.2025 19:22|ПсковКомментариев: 0

Совет Госдумы может 3 марта обсудить законопроект о защите детей от нападения бездомных собак, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Просьба со стороны правительства - постарайтесь также в оперативном режиме совместно с председателем комитета принять участие в подготовке законодательной инициативы с тем, чтобы мы ее в понедельник могли уже на Совете обсудить и постараться внести на рассмотрение депутатов Государственной думы», - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.

Ранее Володин поручил думскому комитету по защите семьи совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак. По его словам, «человек, ребенок - высшая ценность, не надо об этом забывать», пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
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