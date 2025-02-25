Общество

Россиянам напомнили, когда ждать длинные выходные

Сокращенной рабочей недели на Международный женский день в 2025 году ждать не стоит. Как сообщал Роструд, выходной с 8 марта перенесли на 13 июня.

«Согласно постановлению правительства России от 4 октября 2024 года № 1335, выходной перенесен <...> с субботы, 8 марта, — на пятницу, 13 июня», — указывали в ведомстве.

Кроме того, в Роструде отметили, что тем, кто работает в этот день, предусмотрена оплата труда в двойном размере. При этом там уточнили, что привлечь к работе отдыхающих сотрудников можно только с их письменного согласия, пишет РИА Новости.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, отмечал, что по четыре выходных дня выпадет на Первое мая и на День Победы за счет переноса на майские праздники выходных дней с 23 февраля и 8 марта. Так, россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, в День России с 12 по 15 июня, а также с День народного единства со 2 по 4 ноября и с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.