Общество

Александр Козловский поздравил жителей Пустошки с 81-й годовщиной освобождения города

Каждый день освобождения города Пустошки от немецко-фашистских захватчиков был шагом к Великой Победе. Таким мнением поделился депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Дорогие жители Пустошки! Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 81-й годовщиной освобождения родного города от немецко-фашистских захватчиков. В далёком 1944 году ценой невероятных усилий советские войска смогли освободить Пустошку от врага, принесшего столько горя и разрушений. Каждый метр земли был отвоёван в тяжелейших боях, каждый день освобождения стал шагом к Великой Победе. Мы помним имена героев, сражавшихся за нашу свободу, и склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни ради мирного неба над головой», - подчеркнул Александр Козловский.

Депутат отметил, что Пустошка, как и тысячи других городов и сёл страны, прошла через испытания войной, но выстояла, возродилась и продолжает жить. И сегодня Пустошка — это место, где бережно хранят память о прошлом, где чтят традиции и где каждый житель знает, какой ценой досталась эта победа, добавил он.

«Дорогие ветераны, низкий поклон вам за ваш подвиг, за ваше мужество и самоотверженность. Ваши истории, ваши воспоминания — это бесценное наследие, которое мы обязаны передать следующим поколениям. Мы гордимся вами и благодарим за всё, что вы сделали для нас. Пусть этот день станет напоминанием о том, как важно беречь мир, ценить свободу и оставаться едиными перед лицом любых испытаний. Пусть Пустошка продолжает процветать, а память о героях живёт в сердцах каждого из нас. С праздником, дорогие земляки! Мира, добра и благополучия!» - подытожил Александр Козловский.