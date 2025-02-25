Общество

20% работодателей в Пскове проверяют кредитные истории соискателей при трудоустройстве – опрос

20% эйчаров утверждают, что в их компаниях проверяются кредитные истории кандидатов на все позиции, еще в 3% предприятий и организаций осуществляются выборочные проверки, к такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие рекрутеры компаний и представители экономически активного населения из Пскова.

11% соискателей сталкивались с подобным в процессе трудоустройства: «Когда устраивалась в банк»; «На руководящую должность». Причем чаще о таких проверках рассказывали псковичи в возрасте от 35 до 45 лет, а также те, чей доход превышает 100 тысяч рублей в месяц (по 12%).

Юристы SuperJob напоминают, что выписка о кредитной истории относится к персональным данным. Работодатель может получить выписку из бюро кредитных историй только с письменного согласия соискателя, указав цель подобной проверки. Впрочем, вопросы о кредитной истории работодатели могут задать в процессе интервью или в ходе анкетирования. Однако при устройстве на работу человеку не имеют права отказать с основанием «плохая кредитная история». Согласно закону, отказ может быть связан лишь с профессиональными качествами претендента.