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Как отправить ребенка в летний лагерь в Псковской области

Летний детский лагерь - очень интересное место. Главным образом, потому что ребенок имеет возможность попробовать себя в других ролях. В школе и дома все привыкли, что он такой. А в лагере он попадает в другой мир, где его никто не знает. И здесь можно проявить себя по-другому. Это такая маленькая жизнь, которая может иметь большое влияние. Многие родители не знают, как отправить детей в лагерь и сколько это стоит. А некоторые, кто разок пробовал и не попал, думают, что это очень сложно. На самом деле нет. Но, как всегда, есть нюансы.

Давайте разберемся, как можно попасть в летний лагерь, который находится в ведении Псковской области. Таких в Псковской области — большинство.

Как это устроено

В Псковской области есть отдел реализации путевок (ГБУ ПО «ЦДОО»), который принимает заявления и распределяет путевки. У отдела есть группа «ВКонтакте», где дается вся необходимая информация. И заинтересованным родителям, безусловно, нужно пройти по ссылке и все посмотреть. Но я попробую объяснить все максимально просто и понятно.

На балансе центра находится 9 лагерей, расположенных на территории Псковской области. У каждого лагеря тоже есть группа «ВКонтакте». Ее можно поискать и посмотреть, как лагеря выглядят, какие в них домики, умывальники, клуб, пляж. Не все лагеря оборудованы местом для купания. Там, где такие места не оборудованы, дети летом не купаются. Например, в «Стремительном» купания нет. Если очень жарко, детям устраивают поливания водой из шланга. Но это все равно один из лучших и популярных лагерей в Псковской области. Здесь обычно очень интересная программа смен. Но и попасть сюда сложнее, чем в другие лагеря. Также дети не купаются в лагере «Дружба». Ниже в таблице есть информация о каждом лагере и о сменах 2025 года.

В таблице имеется описание лагерей и их вместимость. Важно учитывать смены, отмеченные желтым и зеленым цветами. Если ваши дети не участники профильных смен, то нужно выбирать смены с белым цветом. В таких сменах тоже могут быть заранее забронированные места. Например, в «Звездном» в 3 смене будет отдыхать 120 человек из «Юнармии». Но всего в «Звездном» размещается 500 человек. Поэтому оставшиеся 380 мест свободны к распределению.

Полная стоимость путевки зависит от количества дней в смене. Оно бывает разное. Стоимость дня от 1525 рублей до 1832 рублей. Так, стоимость смены в 21 день будет в пределах от 32 025 до 38 472 рублей.

Дальше самое интересное. Если хоть один родитель зарегистрирован на территории Псковской области как самозанятый или индивидуальный предприниматель, или работает в организации на территории Псковской области, то часть путевки может быть оплачена из бюджета области. В этом году эта часть — 60%. Оставшиеся 40% должен будет заплатить родитель или организация, если она на это согласна.

Для детей, чьи родители работают в государственных и муниципальных учреждениях общего образования, государственных и муниципальных медицинских учреждениях на территории Псковской области, бюджет оплачивает 75% путевки. Участникам профильных смен оплачивается 80% путевки.

Далее идут льготные категории:

Полную стоимость путевки бюджет оплачивает:

детям, оставшимся без попечения родителей, переданным в приемные семьи, семьи опекунов;

детям-инвалидам;

детям с ОВЗ;

детям, чей родитель участвует в СВО. В этом году родитель должен именно участвовать в настоящее время, а не просто быть участником СВО, но находиться дома;

детям, чей родитель погиб, пропал без вести или получил инвалидность на СВО.

Малообеспеченным оплачивается 95%. Многодетным как и работающим 60%.

В таблице имеется полный перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению. В общем случае это копия свидетельства о рождении и справка из школы. Могут понадобиться документы о праве на льготу.

Если вы не относитесь ни к одной категории льготных и бюджетных путевок, то путевку можно получить только при полной оплате. Заявление при этом нужно подавать по форме полноплатной путевки напрямую в отдел распределения.

Важно помнить, что случае «работающий родитель» заявление на путевку нужно подавать непосредственно в отдел распределения. При этом заявление должно быть от имени организации, в которой работает родитель, а принести его может и сам родитель.

По льготным категориям заявление от своего имени нужно подавать в управления образования в г. Пскове и г. Великие Луки по месту учебы ребенка, а в районах области в администрацию района.





Все бланки заявлений находятся на странице группы отдела здесь.

Как подать заявку «работающих граждан» в Пскове и Великих Луках

И так с тем, как выбрать лагерь, смену, куда и от чьего имени подавать заявление, и что приложить к нему, разобрались. Теперь давайте разберемся — как подать заявку.

Заявления «работающих граждан» подаются в отдел распределения в Пскове на Пароменской улице, 8А, в Великих Луках на улице Ленина 24. Заявления в отдел распределения принимаются по предварительной записи, которая откроется 3 марта в 7.00 на странице.

А дальше — обещанные нюансы. Чтобы попасть туда, куда вы хотите и когда вы хотите, нужно подать заявление как можно раньше. Особенно если вы выбрали популярный или маленький лагерь и удобную, например, вторую смену. При подаче заявления вам выдадут номер заявки. Его нужно сохранить и/или запомнить.

В апреле отдел на странице в «ВКонтакте» выложит таблицу, в которой в каждой смене каждого лагеря будет указан диапазон заявок, которые в этот лагерь и в эту смену попали. Если ваша заявка в диапазон попала — место ребенку забронировано. Дальше останется только выкупить путевку и получить медицинскую справку.

Система устроена таким образом, что если вы подали заявку раньше, но мест было мало, то ваша заявка может не пройти. А если подали позже, но мест было много, то пройдет.

Многие на этом останавливаются, мол не прошла, что ж теперь. Но если вам не столь принципиально, в какой лагерь и в какую смену ехать, то еще не все потеряно. Надо звонить в отдел и просить передвинуть заявку в другой лагерь и/или другую смену, где еще есть бюджетные места. Кроме того, бывает, что путевки не выкупают и места освобождаются. Так что бывают даже своего рода горящие путевки. Сотрудники отдела помогают решить эти вопросы. Но важно не отступать и выражать готовность и горячее желание все-таки поехать в лагерь и непременно с участием бюджета.

Как подать льготную заявку в Пскове и Великих Луках

Льготные заявки в Пскове в управление образования (переулок Комиссаровский, 7А) в этом году тоже будут принимать по предварительной записи. Электронная запись откроется тоже 3 марта в 7.00 на странице, запись по телефону: 29-04-74 откроется 3 марта в 11.00.

Льготные путевки в городе Великие Луки будут принимать с 3 по 14 марта в управлении образования по адресу: улица Дружбы, 31, кабинет № 316 (3 этаж) два дня в неделю: понедельник и среда. Предварительной записи нет. Вся информация есть на странице управления в Интернете.

Предположу, что в районах заявления в администрации принимаются тоже по живой очереди. Уточнить этот вопрос и узнать время приема вы можете сами, ведь контактные данные каждого района были даны выше в таблице.

При подаче заявления в управление образования тоже выдается номер заявки. Скорее всего, нужно будет потом звонить в управление образования, чтобы узнать, прошла заявка или нет, и если нет, то куда ее можно передвинуть,

Первым проводится распределение именно льготных путевок. Затем отдел выкладывает информацию о распределении заявок по бюджету и полноплатным путевкам.

В каждом лагере на каждую смену выделяются квоты на льготные и бюджетные путевки. Заявка может не попасть в квоту. Оставшиеся путевки предлагают приобретать за полную стоимость. Но, как я уже выше писала, это не значит, что для вашего ребенка совсем нет бюджетного места.

Если вы готовы менять время и место, то путевка скорее всего найдется.

Елена Демченкова