Общество

Светлану Самсонову назначили на должность мирового судьи в Гдовском районе

Светлану Самсонову назначили на должность мирового судьи судебного участка №3 в границах административно-территориальной единицы «Гдовский район». Такое решение приняли на 42-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Стаж работы в должности судьи у Светланы Самсоновой составляет более семи лет, а стаж работы по юридической профессии - 17 лет. Ее кандидатура поддерживается областным судом.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.