Общество

Уполномоченные в Псковской области смогут назначаться более двух раз подряд

Из регионального законодательства исключена норма, запрещающая уполномоченным занимать этот пост более двух сроков подряд — изменения были приняты на февральской сессии областного Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов

Обновленная редакция нормативных правовых актов, регулирующих деятельность уполномоченного по правам ребёнка и уполномоченного по защите прав предпринимателей, предусматривает правовую возможность назначения одного и того же лица на должность региональных правозащитников более чем на два срока подряд.

Принятая норма соответствует действующему федеральному законодательству, которое не ограничивает количество сроков полномочий правозащитников в субъектах РФ двумя периодами подряд.

Напомним, что согласно областному законодательству уполномоченные назначаются на должность и освобождаются от неё Псковским областным Собранием депутатов. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения присяги. Срок полномочий составляет пять лет.