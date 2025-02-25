Общество

Энергетики могут негативно влиять именно на детей — Игорь Дитрих

Тонизирующие напитки в определенной дозе могут негативно влиять на детей. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Да, энергетики будут запрещены к продаже на территории учебных заведений и медицинских учреждений. Да, с одной стороны, можно сказать, что вроде как эти ингредиенты, которые содержатся в напитках, не запрещены. Но мы, медики, знаем и понимаем, что в определенном возрасте определенная доза все равно может негативно влиять на детей. Именно на детей. Это и нарушение сердцебиения, и потеря сознания, и расстройство пищеварительных органов», — сказал Игорь Дитрих.

Он добавил, что запрет на продажу тонизирующих напитков в некоторых местах может создать некий «период охлаждения» для желающих приобрести энергетики.

Напомним, штрафы за нарушение запретов и ограничений торговли безалкогольными тонизирующими напитками введены в Псковской области – соответствующая статья появилась в законе «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».