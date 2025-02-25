Энергетики могут негативно влиять именно на детей — Игорь Дитрих

Тонизирующие напитки в определенной дозе могут негативно влиять на детей. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он добавил, что запрет на продажу тонизирующих напитков в некоторых местах может создать некий «период охлаждения» для желающих приобрести энергетики.
Напомним, штрафы за нарушение запретов и ограничений торговли безалкогольными тонизирующими напитками введены в Псковской области – соответствующая статья появилась в законе «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».