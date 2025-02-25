Общество

На 3% возросло количество заявлений о банкротстве в Псковской области в 2024 году

На 3,1% возросло количество поступающих в Арбитражный суд Псковской области заявлений по делам о несостоятельности (банкротстве) в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Также отмечен рост количества рассмотренных обособленных споров в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) - 8340 в 2024 году против 7681 в 2023 году.

При этом отмечено уменьшение на 8% количества поступивших заявлений по экономическим спорам и другим делам, возникающим из гражданских правоотношений.