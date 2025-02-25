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Общество

В ГД хотят дать соотечественникам право поступать по квоте в колледжи и вузы

27.02.2025 17:40|ПсковКомментариев: 0

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о предоставлении соотечественникам права на обучение в пределах установленной правительством РФ квоты на образование иностранных граждан в РФ. Документ размещен в думской базе данных.

Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации». В пояснительной записке авторы указали, что сейчас только иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет средств федерального бюджета в соответствии с установленной кабмином квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации. Таким образом, соотечественники, постоянно проживающие за рубежом и имеющие российское гражданство, не могут поступать в образовательные организации в рамках установленной квоты.

Парламентарии отмечают, что граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за рубежом, не желающих отказываться от российского гражданства, оказываются недоступными механизмы реализации права на получение высшего образования, которыми могут воспользоваться соотечественники, не являющиеся гражданами Российской Федерации, пишет ТАСС

«В связи с наличием указанных противоречий в законодательстве Российской Федерации законопроектом предлагается предоставить всем соотечественникам, проживающим за рубежом, право на поступление в образовательные организации по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования в рамках квоты на прием иностранных граждан на обучение за счет средств федерального бюджета», - указано в документе. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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