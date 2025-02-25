«Росгосстрах» увеличил чистую прибыль на 68,9% в 2024 году

По итогам 2024 года чистая прибыль «Росгосстраха» составила 8,3 млрд рублей, что на 68,6% превышает показатель предыдущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Россгосстрахе».
Согласно отчетности по ОСБУ, общие сборы компании по всем видам страхования выросли на 12,2%, достигнув 93 млрд рублей. Наибольший вклад в этот рост внесли ключевые направления бизнеса: страхование имущества физических лиц, моторные виды страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев.
Выплаты по страховым и перестраховочным договорам за 2024 год возросли на 25,6% по сравнению с 2023 годом и составили 40,4 млрд рублей. Компания продолжает удерживать лидерство в выплатах страхового возмещения за ущерб домам, дачам и другим строениям и имуществу жителей страны. В 2024 году «Росгосстрах» оперативно обеспечил поддержку клиентам, пострадавшим от паводков в Курганской, Оренбургской, Самарской и Тюменской областях, республиках Мордовия и Татарстан и других регионах. Общий объем возмещения на этих территориях превысил 450 млн рублей, а средний срок выплаты пострадавшим от ЧС составил 3-5 рабочих дней. В целом выплаты по договорам страхования имущества физических лиц достигли 2,4 млрд рублей.
Аграрии получили более 1,2 млрд рублей компенсаций по договорам сельхозстрахования, возместив частичную или полную потерю урожая из-за засухи, заморозков и повреждения градом. Основные выплаты пришлись на Волгоградскую область, Ставропольский край, Республику Мордовия и Пензенскую область.
Согласно отчетности по ОСБУ, активы компании достигли 158,9 млрд рублей — это на 6,1% больше аналогичного показателя на конец 2023 года. Собственный капитал увеличился на 4,3% за год и составил 61 млрд рублей. Достижения «Росгосстраха» были отмечены экспертным сообществом — в конце декабря прошлого года рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг страховщика до AA+.ru.