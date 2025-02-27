Общество

Кому нельзя пить кофе, рассказала врач

Врач-терапевт Наталья Леонтьева раскрыла, что употребление кофе на голодный желудок может нанести вред здоровью. Кроме того, эксперт рассказала, кому противопоказан этот напиток в любое время дня.

«Кофе – это не просто напиток, а активное вещество, оказывающее влияние на различные системы организма. Важно знать, как правильно употреблять кофе, чтобы получить от него пользу и избежать негативных последствий», – акцентирует внимание спикер.

Так, по словам врача, употребление кофе натощак может привести к повышению уровня кортизола - гормона стресса. Это связано с тем, что кофеин стимулирует выработку кортизола. Употребление кофе на голодный желудок усугубляет этот процесс, что может привести к тревожности, раздражительности и другим негативным последствиям.

Также кофе стимулирует выработку желудочно-кишечного сока, который при отсутствии пищи начинает разъедать стенку желудка, что может привести к гастриту, язве и другим заболеваниям ЖКТ.

«Кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер, что может способствовать забросу желудочного содержимого в пищевод и вызвать изжогу. Мало кто знает, но кофе может препятствовать усвоению некоторых питательных веществ, таких как железо и кальций. И, что немаловажно, кофе обладает мочегонным эффектом, который может привести к обезвоживанию организма, особенно если пить его натощак», - объясняет Наталья Леонтьева.

Но есть и та категория людей, которым кофе противопоказан в любое время суток. Это люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, люди с повышенной тревожностью и паническими атаками, а также страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Нельзя кофе пить и беременным, а также кормящим мамам - кофеин может отрицательно сказаться на развитии плода и здоровье ребенка.

Также кофе нельзя пить детям, подросткам, людям с бессонницей, и тем, кто пьет лекарственные препараты. Врач-терапевт посоветовала пить кофе только после еды - это поможет избежать негативного воздействия на желудок.

Стоит выбирать качественный кофе, а еще не стоит злоупотреблять кофе и пить его не более 2-3 чашек в день, пишет RuNews24.ru.