Общество

За драку в кафе с жителя Великих Лук взыскали полмиллиона рублей

33-летний великолучанин за драку отправился в места лишения свободы, а также обязан выплатить взыскателю моральный вред, причиненный преступлением в размере 500 тысяч рублей.



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Компания молодых людей в заведении вела себя слишком шумно и несдержанно. Один из посетителей сделал замечание, однако вместо извинений за причиненные неудобства он получил сильные удары в голову.

Должник, который вернулся на свободу, не оплачивал задолженность и вскоре в отношении него было возбуждено исполнительное производство.

Добиться исполнения судебного решения удалось не сразу.

Добровольно гражданин свои обязательства не исполнял, в связи с чем судебный пристав ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации, наложил арест на банковские счета, а также с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 16 тысяч рублей.

В результате принятых мер, моральный вред компенсирован в полном объеме.