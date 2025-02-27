Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Сокращение медперсонала в Себеже
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
«Лёгкая кухня» Классические блины
Разукрасили
Что будет с больницей и с нами?
Эхо несостоявшегося теракта
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Как отправить ребенка в летний лагерь
Снять проклятие
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
 
 
 
ещё Общество 27.02.2025 13:100 Зимнюю погоду в марте прогнозируют псковские синоптики 27.02.2025 22:180 Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, продолжают помогать в регионе 27.02.2025 22:050 Рокировка по-псковски: пришла в ресторан в куртке, ушла в шубе 27.02.2025 22:000 Кому нельзя пить кофе, рассказала врач 27.02.2025 21:510 Собаку «развернули» на псковской таможне в Финляндию из-за отсутствия сведений о вакцинации 27.02.2025 21:300 Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский
 
 
 
Самое популярное 26.02.2025 09:005 У 14 производителей молочной продукции нашли фальсификат 20.02.2025 15:326 Эхо несостоявшегося теракта 25.02.2025 17:400 Женщину изрезали ножом в псковском спортивном клубе 20.02.2025 09:322 Пересчитают всем 21.02.2025 00:062 Торжественное открытие библиотеки в здании бывшего «Октября». ФОТОРЕПОРТАЖ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Всемирный День некоммерческих организаций отмечается 27 февраля

27.02.2025 21:16|ПсковКомментариев: 0

Всемирный День некоммерческих организаций (НКО) отмечается сегодня, 27 февраля. 


Фото: peoplecreations / Freepik

Отметим, что в Псковской области проводится конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета социально-ориентированным НКО на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.

В 2024 году грантополучателями стали 18 региональных некоммерческих организаций.

Конкурс проводится по 6-ти направлениям и реализуется согласно постановлению правительства области от 18.07.2014 № 331 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации».

Теги: #нко
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Смотрите ли вы российское телевидение?
В опросе приняло участие 281 человек
27.02.2025, 22:260 Псковская команда прибыла на чемпионат страны по настольному теннису в Самару 27.02.2025, 22:180 Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, продолжают помогать в регионе 27.02.2025, 22:050 Рокировка по-псковски: пришла в ресторан в куртке, ушла в шубе 27.02.2025, 22:000 Кому нельзя пить кофе, рассказала врач
27.02.2025, 21:510 Собаку «развернули» на псковской таможне в Финляндию из-за отсутствия сведений о вакцинации 27.02.2025, 21:300 Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский 27.02.2025, 21:160 Всемирный День некоммерческих организаций отмечается 27 февраля 27.02.2025, 20:500 650 школьников в Псковском районе прошли диспансеризацию в 2025 году
27.02.2025, 20:300 Полоса движения на улице Некрасова будет закрыта с 3 по 14 марта в Пскове 27.02.2025, 20:100 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 февраля 27.02.2025, 19:510 Пожар на трассе М-12 произошел в результате ДТП с автоцистерной. ВИДЕО 27.02.2025, 19:400 За драку в кафе с жителя Великих Лук взыскали полмиллиона рублей
27.02.2025, 19:240 Свыше 300 спортсменов примут участие в межрегиональном турнире по кудо в Пскове 27.02.2025, 19:000 Почти 2,5 тысяч проб молочной продукции было проверено в Псковской области в 2024 году 27.02.2025, 18:380 В магазинах «Пятерочка» вывели из оборота сливочное масло «Летние традиции» 27.02.2025, 18:080 3,5 тысячи судебных заседаний в Арбитражном суде Псковской области в 2024 году прошли онлайн
27.02.2025, 18:030 «Разговоры о важных»: Двое Лаптевых. Великолукские гардемарины 27.02.2025, 18:010 Пять центральных тепловых пунктов строят в военном городке Остров-3 27.02.2025, 17:560 «Росгосстрах» увеличил чистую прибыль на 68,9% в 2024 году 27.02.2025, 17:550 Более 16 тысяч дел и заявлений рассмотрели в Арбитражном суде Псковской области в 2024 году
27.02.2025, 17:540 «Три мудреца»: Наша жизнь после СВО. ВИДЕО 27.02.2025, 17:510 Пять концертов органной музыки состоятся в Пскове в марте 27.02.2025, 17:470 На 3% возросло количество заявлений о банкротстве в Псковской области в 2024 году 27.02.2025, 17:400 В ГД хотят дать соотечественникам право поступать по квоте в колледжи и вузы
27.02.2025, 17:390 Судьба релоканта 27.02.2025, 17:380 Владельцы псковских турбаз и санаториев должны до 1 марта зарегистрироваться в системе «Гостеприимство» 27.02.2025, 17:200 Почти 7 млн записей о россиянах утекло в сеть за январь 27.02.2025, 17:190 «Библиотечный портал Псковской области» прекратит свою работу с 1 марта
27.02.2025, 17:141 Картина «Лето» кисти Алексея Аникеенка появилась в псковском музее 27.02.2025, 17:110 «Беседка»: Весна идет, весне дорогу? ВИДЕО 27.02.2025, 16:590 «Энергетики» могут негативно влиять именно на детей — Игорь Дитрих 27.02.2025, 16:460 На нескольких участках трассы Р-23 ограничат движение 28 февраля
27.02.2025, 16:440 Конфискат на пользу 27.02.2025, 16:340 Торжественное возложение цветов в память бойцов 6-й роты состоялось в Пскове 27.02.2025, 16:240 Интерактив: Вывод канализации на дорогу к аэропорту 27.02.2025, 16:190 Тала Нещадимова: Лучше всего оправдываются прогнозы погоды на 1-3 суток
27.02.2025, 16:070 Псковские курсанты взяли наибольшее количество наград на межрегиональном патриотическом конкурсе 27.02.2025, 15:570 Каток в Летнем саду в Пскове завершил свою работу 27.02.2025, 15:550 Игорь Дитрих: У нас есть время, чтобы создать ветеранам СВО условия для адаптации к мирной жизни 27.02.2025, 15:520 Молодой псковичке продлили срок содержания под стражей за поджог автомобиля полиции
27.02.2025, 15:460 В Пскове демонтировали три самовольно установленные рекламные конструкции 27.02.2025, 15:430 Как превратить океан данных в качественный базис для принятия решений, рассказал бизнес-аналитик 27.02.2025, 15:360 Исторические здания в Опочке объединены зоной охраны 27.02.2025, 15:350 До +2 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 28 февраля
27.02.2025, 15:260 88 объектов культурного наследия в центре Пскова объединили в зону охраны 27.02.2025, 15:230 Завершается золочение иконостаса печорской церкви Сорока Севастийских мучеников 27.02.2025, 15:180 Тала Нещадимова: Температура воздуха в крупных населённых пунктах обычно выше 27.02.2025, 15:100 Владимир Мединский сменил экс-псковича на посту председателя Союза писателей России
27.02.2025, 15:070 Андрей Мошков и общественники провели ШИЗО и медчасти в идрицкой колонии 27.02.2025, 15:000 «Потягнем за Отечество!»: Княгиня Ольга 27.02.2025, 14:540 Тала Нещадимова: Тепло становится новой нормой 27.02.2025, 14:470 Жители Пскова, Великих Лук и Себежа повелись на уловки мошенников и лишились 450 тысяч рублей
27.02.2025, 14:450 Полномочия Марины Хохловой прекратили на сессии областного Собрания депутатов 27.02.2025, 14:410 Получение выплаты на приобретение жилья упростили детям-сиротам из Псковской области 27.02.2025, 14:370 Победителей конкурса чтецов «Читаю Пушкина с МЦ» наградили в Пскове 27.02.2025, 14:340 Цепные мосты в Острове и ещё 32 памятника вошли в объединённую зону охраны
27.02.2025, 14:220 Первый выпуск проекта АНО «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!» посвящен княгине Ольге 27.02.2025, 14:170 Членам Молодежного парламента при Псковском областном Собрании начнут оплачивать командировки 27.02.2025, 14:150 Уполномоченные в Псковской области смогут назначаться более двух раз подряд 27.02.2025, 14:120 В Псковской области расширили меры поддержки для родственников погибших военнослужащих
27.02.2025, 13:590 Как отправить ребенка в летний лагерь в Псковской области 27.02.2025, 13:550 Псковские НКО смогут получать гранты на проекты по адаптации участников СВО 27.02.2025, 13:540 Иноагентам запретили представлять общественность в псковских судах 27.02.2025, 13:520 Определён уполномоченный орган для проведения экзамена на знание охотминимума
27.02.2025, 13:510 Тала Нещадимова: Климатическая весна в Псковской области начнется после 19 марта 27.02.2025, 13:490 Штрафы за запрещённую торговлю «энергетиками» установлены в Псковской области 27.02.2025, 13:460 Пониженные ставки налогообложения для IT-шников продлили в Псковской области 27.02.2025, 13:353 Каким должно быть лето в Псковской области, рассказал синоптик
27.02.2025, 13:340 Депутаты поддержали преобразование последних десяти районов Псковской области в округа 27.02.2025, 13:300 Светлану Самсонову назначили на должность мирового судьи в Гдовском районе  27.02.2025, 13:290 Муниципальная реформа не препятствует возможности участия граждан в организации МСУ — Виктор Остренко 27.02.2025, 13:160 Бар по мотивам творчества Булгакова откроется в Пскове 7 марта
27.02.2025, 13:100 Зимнюю погоду в марте прогнозируют псковские синоптики 27.02.2025, 13:090 Алексей Севастьянов о муниципальной реформе: Это единственное верное решение 27.02.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Наша жизнь после СВО 27.02.2025, 12:590 В псковской стоматологии рассказали о преимуществах брекетов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru