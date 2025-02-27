Общество

Всемирный День некоммерческих организаций отмечается 27 февраля

Всемирный День некоммерческих организаций (НКО) отмечается сегодня, 27 февраля.



Фото: peoplecreations / Freepik

Отметим, что в Псковской области проводится конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета социально-ориентированным НКО на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.

В 2024 году грантополучателями стали 18 региональных некоммерческих организаций.

Конкурс проводится по 6-ти направлениям и реализуется согласно постановлению правительства области от 18.07.2014 № 331 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации».