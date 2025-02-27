Общество

Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, продолжают помогать в регионе

О работе пункта выдачи вещей для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, встречах с психологами и досуговых мероприятиях рассказали в региональном отделении Российского детского фонда.



Квест, приуроченный ко Дню защитника Отечества

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение Детского фонда

В регионе продолжается реализация проекта «Территория добра» при поддержке Росмолодёжь (Росмолодёжь.Гранты).

В Опочке создан пункт выдачи благотворительной помощи Детского фонда, куда регулярно обращаются за поддержкой семьи с детьми в трудной жизненной ситуации. Пункт выдачи помощи работает ежедневно.

«Регулярно в пункт выдачи мы отправляем большие грузы помощи. В их разгрузке, сортировке вещей и организации процесса выдачи нам помогают волонтёры. Многие из них – студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа. Мы очень благодарны парням и девчонкам за весомую поддержку! По факту вся работа лежит на них» - отметила руководитель проекта «Территория добра» Кристина Елецкая.

Перед Новым годом дети своими руками мастерили украшения для ёлки. В честь Дня защитника Отечества в пункте выдачи состоялся квест. Дети собирали пазлы на скорость, разгадывали ребусы и делали праздничные поделки. Завершилось мероприятие танцевальным флешмобом, вручением памятных грамот и призов, а также чаепитием.

«В гости к ребятам заглянула Уточка Детского фонда, которая сразу стала любимицей мероприятия. С ней фотографировали как дети, так и взрослые», - рассказали в региональном отделении Детского фонда.



Отправка вещевой помощи

Для родителей организуются групповые встречи с психологом. Последняя встреча прошла вчера, 26 февраля. Занятие было посвящено трудностям подросткового периода. Эту темы родители определили самостоятельно на предыдущей встрече с психологом.

Проект продлится до 31 июля 2025 года. Ещё запланирован ряд встреч родителей с психологом, творческие мастер-классы и развлекательные мероприятия для детей, массовые выдачи благотворительной помощи.