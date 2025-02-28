Общество

Первый в регионе клуб участников СВО и членов их семей открылся в Острове

Первый клуб участников специальной военной операции и членов их семей открылся в Псковской области. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, он создан на базе островского кадрового центра «Работа России», обновлённого в рамках президентского нацпроекта в прошлом году.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

«Служба занятости эффективно решает проблемы женской и молодёжной занятости через клубные сообщества. Теперь специалисты будут работать с семьями участников СВО и самими военнослужащими», - рассказал Михаил Ведерников.

В состав клуба вошли ветераны СВО, члены их семей, координаторы фонда «Защитники Отечества», работодатели и представители кадрового центра.