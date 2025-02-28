Общество

Всемирный день писателя празднуют 3 марта

Всемирный день писателя (World Day of the writer) отмечается ежегодно 3 марта. Этот праздник был учреждён по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, который проходил с 12 по 18 января 1986 года.

ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации — аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов: Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты. Интересно, что аббревиатура совпадает со словом «pen» — в переводе с английского — «ручка».

Идея создания организации принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт. Первым президентом ПЕН-клуба стал Джон Голсуорси. В 1923 году состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то время ПЕН-центры были созданы в 11 странах мира. Сегодня подобные центры действуют в более чем 100 странах.

ПЕН-клуб выступает в защиту принципов свободы информации внутри каждой страны и между всеми странами. Его члены обязуются выступать против подавления свободы слова в любой её форме в тех странах и обществах, к которым они принадлежат, а также во всём мире, когда это представляется возможным.

ПЕН-клуб выступает в защиту свободы печати и против произвольного применения цензуры в мирное время. ПЕН-клуб считает, что необходимое продвижение человечества к более высоким формам политической и экономической организации требует свободной критики правительства, органов управления и политических институтов.

Праздник отмечается во многих странах мира, причём не только писателями, но и считается профессиональным праздником всех представителей «четвёртой власти».

Поскольку свобода предполагает добровольную сдержанность, члены ПЕН-клуба обязуются выступать против таких негативных аспектов свободной печати, как лживые публикации, преднамеренная фальсификация, искажение фактов или тенденциозно бесчестная их интерпретация ради политических, групповых и личных целей, пишет calend.ru.

Сам же праздник — Всемирный день писателя — сегодня отмечается во многих странах мира, причём не только писателями, но и считается профессиональным праздником всех представителей «четвёртой власти» — печатных средств массовой информации.

Нередко к этому дню приурочены церемонии вручения различных литературных премий и чествование наиболее отличившихся литературных деятелей, проведение публичных чтений и творческих встреч с писателями, презентации новых книг и мастер-классы для начинающих писателей.