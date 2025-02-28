Общество

Электросирены сработают 5 марта в Псковской области

5 марта в регионах страны зазвучат электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал «Внимание всем!», сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Псковской области.

Специалисты дважды в год планово проверяют работоспособность систем оповещения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала «Внимание всем!» до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«МЧС России призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие», - отметили в МЧС.