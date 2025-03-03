Почему люди верят в Бога, объяснил психолог

Вера в Бога — это явление, которое существует на протяжении всей истории человечества. Несмотря на прогресс в области науки и технологий, религия продолжает играть важную роль в жизни многих людей. Психолог Майя Голубева попыталась объяснить, почему люди верят в Бога.
По словам психолога, вера в высшие силы даёт ответы на фундаментальные вопросы о смысле жизни, смерти, добре и зле. Она предлагает систему ценностей, которая помогает ориентироваться в мире и принимать решения.
Кроме того, вера в высшие силы даёт надежду на лучшее, утешает в трудные времена, поддерживает в моменты отчаяния и страха. Молитва и общение с высшими силами могут снизить тревогу и стресс, пишет RuNews24.ru.
Майя Голубева отметила, что помимо психологических факторов, вера также включает в себя социальные аспекты. Вера становится более устойчивой, когда человек получает поддержку и одобрение от своей семьи, друзей и религиозных сообществ. В периоды нестабильности и кризисов вера может служить опорой для человека, поскольку люди ищут утешения и надежды в религии.