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ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям

ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям

Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Попытка покушения на митрополита Тихона, 3 года СВО и 25 лет подвигу 6-й роты

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Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко. Основные темы программы: Происшествие недели – предотвращенное покушение на митрополита Тихона (Шевкунова).

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