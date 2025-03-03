Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Попытка покушения на митрополита Тихона, 3 года СВО и 25 лет подвигу 6-й роты

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы:
- Происшествие недели – предотвращенное покушение на митрополита Тихона (Шевкунова).
- Три года СВО. Итоги – комментарий политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко.
- 25 лет спустя: в Пскове почили память десантников 6-й роты.
- Сессии областного Собрания и Псковской гордумы – каковы основные итоги?
- Без приставки «временный»: «Экогрупп» стал мусорным оператором на 10 лет.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.
Трансляция завершена