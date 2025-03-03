Общество

Более чем у 10% респондентов ПЛН дома нет телевизора

10,1% опрошенных Псковской Лентой Новостей читателей не имеют телевизора в доме, а 31,5% уверены, что просмотр «зомбоящика» негативно сказывается на их здоровье, следует из еженедельного опроса, в котором приняли участие 435 человек.

На вопрос, смотрите ли вы российское телевидение, пятая часть респондентов (20,5%) заявила, что телевизор в их доме включен постоянно.

14,3% опрошенных смотрят только общественно-политические программы и новости.

7,8%, напротив, включают телевизор только рази развлекательного контента.

6,4% псковичей предпочитают смотреть интересные им телевизионные программы в Интернете.

6,2% не доверяют российскому телевидению и не смотрят его.

3,2% проводят время у телевизора за просмотром спортивных каналов.

Долгие годы телевидение сохраняло лидирующие позиции по степени влияния на общество. Те, кто не смотрел телевизор, слушал его фоном. Те, кто избегал и этого, были вынуждены поглощать телевизионный контент через обсуждения его с теми, кто «зомбоящик» смотрит и слушает.

В последние годы это влияние начало постепенное падение. Телевизор все еще есть практически в каждом доме, у каждого пятого он «болтает фоном», выключаясь разве что на ночь. В совокупности около 45% жителей области все еще смотрят телевизор хоть как-то, и это, хоть и меньшая, но половина. В противовес им более 30% уверенных в негативном воздействии телевидения и тех, кто предпочел не иметь у себя телевизор вовсе. Примечательно, что 6,4% смотрят телевизионные передачи, вот только предпочитают выбирать комфортное для них место и время просмотра, пользуясь Интернетом.

Пока говорить о смерти такого явления как телевидение точно рано. Голоса разбились примерно поровну, но времена, когда соседи со всего двора собирались у экрана, чтобы посмотреть и обсудить последние новости, точно канули в Лету.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Ждете ли вы возвращения западных брендов?