Общество

Здравоохранение и услуги ЖКХ возглавили топ волнующих псковичей тем

В феврале система «Инцидент менеджмент» в Псковской области зафиксировала 3 221 обращение, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре управления регионом.

Видео: ЦУР Псковской области

Наибольшее число вопросов было связано со здравоохранением - 19%. По проблемам ЖКХ поступило 15,8% от всех обращений. На третьем месте топа расположились обращения, связанные с мусором, свалками и твердыми коммунальными отходами.

Ранее лидировавшая тема дорог теперь занимает предпоследнее, четвёртое место в рейтинге - 11,9%. Замыкают топ вопросы, связанные с благоустройством - 7,7%.