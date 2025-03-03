Здравоохранение и услуги ЖКХ возглавили топ волнующих псковичей тем 

В феврале система «Инцидент менеджмент» в Псковской области зафиксировала 3 221 обращение, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре управления регионом.
Видео: ЦУР Псковской области
Наибольшее число вопросов было связано со здравоохранением - 19%. По проблемам ЖКХ поступило 15,8% от всех обращений. На третьем месте топа расположились обращения, связанные с мусором, свалками и твердыми коммунальными отходами.
Ранее лидировавшая тема дорог теперь занимает предпоследнее, четвёртое место в рейтинге - 11,9%. Замыкают топ вопросы, связанные с благоустройством - 7,7%.