Общество

Ветер до 15 метров в секунду прогнозируют в Псковской области 4 марта

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 4 марта, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, вечером в отдельных районах с мокрым снегом.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду, днем в отдельных районах возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление низкое.