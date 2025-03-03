Владимир Путин наградил руководителя псковского отделения «Боевого Братства»

Владимир Путин наградил представителя псковского ветеранского объединения. Соответствующий указ президента РФ от 03.03.2025 № 112 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фото: Общественная палата Псковской области
В соответствии с текстом документа, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награжден руководитель Псковского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Александр Кривотулов.