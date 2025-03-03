Общество

Нацпроект «Беспилотные авиационные системы» не был обеспечен в силу независящих от региона обстоятельств — губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по реализации нового цикла региональных проектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Губернатор сообщил, что по решению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина будут пересмотрены результаты достижения нацпроектов, так как нацпроект «Беспилотные авиационные системы» не был обеспечен в силу независящих от региона обстоятельств. После исключения этого проекта из общего зачета показатель Псковской области составит 99,2%.

«Это уже объективный и достойный результат, накопленный за 6 лет нашей с вами совместной работы. Тем не менее это не предел. Наша задача сейчас — проанализировать, где не удалось выйти на требуемые показатели, и учесть это в новом цикле», — заметил Михаил Ведерников.

Особое внимание глава региона обратил на брендирование объектов, как обязательный элемент работы.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что очень важно обеспечить высокую динамику контрактации. В настоящий момент показатель составляет 72%, в том числе и за счет переходящих объектов.

В рамках совещания рассмотрены предложения по реализации и сопровождению региональных проектов, которые были выработаны на основе анализа ранее проведенной работы. Участники совещания доложили о подготовке и проведении конкурсных процедур, работе по контрактации по ключевым направлениям. С учетом запуска нового цикла нацпроектов на федеральном уровне продолжается детализация мероприятий.