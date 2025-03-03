Общество

Красногородское ТСЖ обязали обновить обросшие мхом отмостки трех многоквартирных домов

Пыталовский районный суд удовлетворил требования прокуратуры Красногородского района в интересах неопределенного круга лиц к товариществу собственников жилья (ТСЖ) Красногородского района. Суд постановил возложить на ТСЖ обязанность привести отмостки и цоколь по периметру трех многоквартирных домов в надлежащее состояние в соответствии с требованиями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

В ходе обследования многоквартирных домов, управление которыми осуществляет ответчик, было установлено, что отмостки и цоколь находятся в ненадлежащем состоянии. По всему периметру домов выявлены просадки, щели и трещины в отмостках, которые обросли мхом. В некоторых местах цоколь имеет повреждения и отслоения, что способствует увлажнению ограждающих конструкций.

«Несмотря на внесенное прокуратурой представление к председателю ТСЖ с требованием устранить нарушения, меры по приведению в порядок отмосток и цоколя не были приняты. Это неисполнение требований жилищного законодательства нарушает права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания», - пояснили в пресс-службе судов.

Согласно решению суда, ТСЖ обязано в течение 1 года и 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу провести текущий ремонт и привести отмостки и цоколь в соответствие с установленными нормами.