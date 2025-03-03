Общество

Вера Авдохина стала победителем конкурса «Воспитатель года» в Великих Луках

Торжественное подведение итогов муниципального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2025» прошло в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

«Этот конкурс стал настоящим праздником педагогического мастерства, который собрал самых талантливых и преданных своему делу воспитателей из разных детских садов города. Ведущие торжества эмоционально и с юмором открыли церемонию. Вспомнив свои детские годы и задорные музыкальные произведения Алексея Рыбникова.

Позитива и радостного настроения добавил и выход на сцену маленьких соведущих – воспитанников детского сада, которые трогательными стихами поздравили участников конкурса и всех присутствующих», - сказали в администрации.

Церемония началась с торжественного открытия и гимна Российской Федерации, затем слово было передано заместителю главы города Сергею Гусеву. Поприветствовав всех от имени главы Великих Лук Николая Козловского и от себя лично, Сергей Гусев подчеркнул значимость конкурса и важность труда воспитателей, отметив, что такие мероприятия помогают педагогам делиться лучшими практиками и развиваться профессионально.

«В Великих Луках много талантливых и высокопрофессиональных педагогов. Очень важно, что все они верны основным традициям воспитания подрастающего поколения великолучан, которые многие десятилетия являются главными для города воинской славы Великие Луки – воспитывать детей в духе патриотизма, любви и преданности Отечеству и своей малой родине», – подчеркнул Сергей Гусев.

Глава администрации города Андрей Беляев также поздравил участников конкурса «Воспитатель года», поблагодарив их за труд и преданность профессии. Он отметил, что в дошкольных учреждениях города трудятся замечательные педагоги, искренне любящие детей, умеющие найти подход к каждому ребёнку, создать для своих воспитанников атмосферу уюта и тепла.

Со словами признательности и благодарности к своим коллегам обратилась начальник управления образования администрации города Великие Луки Виктория Крюкова.

В ходе конкурса участники продемонстрировали не только свою профессиональную компетентность, но и творческий подход к работе. В течение нескольких недель они проходили различные испытания, включая создание видеовизиток, проведение мероприятий с детьми, а также представление своего, уникального опыта педагогической практики.

После объявления имён всех финалистов на сцену были торжественно приглашены победители муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2025». Абсолютным победителем в этом году стала Вера Авдохина, педагог детского сада № 14.

Победители конкурса получили дипломы и благодарственные письма.