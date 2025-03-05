Общество

Федеральные сети сняли нагрузку со службы доставки «Моей Италии» — директор ресторана

В Пскове растет число кафе с итальянской кухней, но первым таким заведением стал ресторан «Моя Италия». Сегодня он продолжает оставаться одним из самых любимых мест для ценителей итальянской кухни в городе. Директор «Моей Италии» Николай Смирнов в эфире программы «Дело вкуса» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) поделился своими мыслями о развитии рынка общественного питания и планами на будущее.

С появлением федеральных сетей в Пскове рынок стал более разнообразным, что позволило «Моей Италии» сосредоточиться на своих сильных сторонах. Николай Смирнов отметил, что ресторан активно работает над повышением качества обслуживания и созданием уникальной атмосферы, которая выделяет его среди конкурентов. «Мы всегда стремимся к тому, чтобы каждый гость чувствовал себя особенным, — подчеркнул он. — Наша цель — не просто накормить, а подарить незабываемые эмоции».

Одним из ключевых направлений развития «Моей Италии» стало совершенствование службы доставки. Ресторан одним из первых в городе начал предлагать эту услугу и сегодня продолжает радовать клиентов быстрой и качественной доставкой любимых блюд. С появлением новых игроков на рынке доставка стала доступной для всех жителей города, что, по словам Николая Смирнова, только способствует развитию культуры заказа еды на дом.

Николай Смирнов также отметил, что «Моя Италия» продолжает развиваться и внедрять новые идеи. В планах ресторана — обновление меню с учетом современных трендов и дальнейшее улучшение качества обслуживания.