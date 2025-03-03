Общество

Неделю приемов граждан по вопросам защиты прав в трудовой сфере проведут в Пскове

Тематические приёмы, посвящённые вопросам защиты трудовых прав граждан, пройдут в Псковской области с 10 по 14 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В тематических встречах примут участие депутаты от партии «Единая Россия» различных уровней, представители органов исполнительной власти, отвечающих за защиту трудовых прав, труда, социального и медицинского страхования, государственной службы занятости населения, комитета по социальной защите населения Псковской области, а также уполномоченный по правам человека Псковской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей и представители Ассоциации юристов России по Псковской области.

На базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» (Псков, улица Гоголя, дом 9) 10 марта с 12:00 до 14:00 прием проведет уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев; с 10:00 до 12:00 – депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко; с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая.

11 марта с 10:00 до 11:00 прием проведет председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов; с 11:00 до 13:00 – депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих; с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева.

12 марта с 10:00 до 12:00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу; с 10:00 до 11:00 – депутат Государственной Думы Александр Козловский; с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.

13 марта с 10:00 до 12:00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов; с 12:00 до 13:00 – директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова; с 15:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев.

14 марта 10:00-12:00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

По всем вопросам можно обращаться как лично (предварительная запись по телефону: 66-25-12), так и в режиме «горячей линии» по телефону: 66-25-12.

Кроме того, приёмы будут организованы на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области.