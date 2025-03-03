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Общество

Неделю приемов граждан по вопросам защиты прав в трудовой сфере проведут в Пскове

05.03.2025 11:52|ПсковКомментариев: 0

Тематические приёмы, посвящённые вопросам защиты трудовых прав граждан, пройдут в Псковской области с 10 по 14 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Единая Россия» проведет в Пскове неделю приемов по вопросам соцподдержки | 28.01.2025 | Псков - БезФормата

В тематических встречах примут участие депутаты от партии «Единая Россия» различных уровней, представители органов исполнительной власти, отвечающих за защиту трудовых прав, труда, социального и медицинского страхования, государственной службы занятости населения, комитета по социальной защите населения Псковской области, а также уполномоченный по правам человека Псковской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей и представители Ассоциации юристов России по Псковской области. 

На базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» (Псков, улица Гоголя, дом 9) 10 марта с 12:00 до 14:00 прием проведет уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев; с 10:00 до 12:00 – депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко; с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая. 

11 марта с 10:00 до 11:00 прием проведет председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов; с 11:00 до 13:00 – депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих; с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева. 

12 марта с 10:00 до 12:00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу; с 10:00 до 11:00 – депутат Государственной Думы Александр Козловский; с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко. 

13 марта с 10:00 до 12:00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов; с 12:00 до 13:00 – директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова; с 15:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев. 

14 марта 10:00-12:00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

По всем вопросам можно обращаться как лично (предварительная запись по телефону: 66-25-12), так и в режиме «горячей линии» по телефону: 66-25-12.

Кроме того, приёмы будут организованы на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области. 

Пресс-портрет
Антонов Виктор Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания
Мурылев Аркадий Анатольевич Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Пожидаева Юлия Валерьевна Депутат Псковской городской Думы по округу №9, директор по розничной торговле ООО «Империал»
Иванов Игорь Олегович Председатель Псковского областного совета профсоюзов Лунгу Елена Сергеевна депутат Псковского областного Собрания, участковый терапевт Псковской межрайонной больницы
Повторейко Анастасия Викторовна Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Васильев Евгений Сергеевич депутат Псковской городской Думы по округу №6, и.о. главного врача Детской областной клинической больницы
Юрченко Наталья Александровна депутат Псковской городской Думы по округу №8, директор ГТРК «Псков»
Источник: Псковская Лента Новостей
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