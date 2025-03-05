Общество

Делегация Псковской области обсуждает стратегию развития муниципалитетов на форуме «Малая Родина — Сила России»

Делегация от Псковской области принимает участие во II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — Сила России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В этом году тематические дни проходят в 16 регионах страны. Калининградская область стала площадкой для обсуждения темы «Экономика муниципалитета». В Калининград прибыли председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская, глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова и глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова.

В этот день прошло пленарное заседание «Стратегия развития муниципалитетов: новые вызовы и возможности в контексте национальных целей». В программе — круглые столы, стратегические сессии, дискуссии и мастер-классы по лучшим практикам. Также участники форума обсудят ключевые вопросы развития муниципалитетов, обменяются передовым опытом и разработают стратегии устойчивого роста локальных экономик.

«Одно из актуальных направлений сегодня — это экономика муниципалитета. Делегация Псковской области очень благодарна гостеприимной Калининградской земле и ВАРМСУ за уникальную возможность обменяться опытом, лучшими практиками, принять участие в дискуссиях и круглых столах», — отметила Валентина Понизовская.

Второй день форума будет посвящен знакомству с муниципальными практиками в городах Калининградской области. Гости побывают в Гвардейске, Черняховске, Гурьевске и Зеленоградске.

В открытии форума приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Роман Балашов, заместитель начальника управления президента РФ Евгений Грачев, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Галина Данильченко.

Добавим, всероссийский муниципальный форум — ежегодная федеральная инициатива, объединяющая лидеров местного самоуправления, бизнес, экспертов и общественных деятелей.