Общество

Псковичам напомнили о необходимости поставить лошадей на учет в системе «Хорриот»

С 1 марта 2025 года на учет в информационной системе «Хорриот» Россельхознадзора нужно поставить всех лошадей, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах, напомнили жителям Псковской области в региональном комитете по ветеринарии.

Маркировка сельскохозяйственных животных вводится поэтапно с 1 марта 2024 года. Сроки постановки на учет прописаны в постановлении правительства Российской Федерации №550 от 5 апреля 2023 года.

«До 1 сентября 2024 нужно было поставить на учет весь крупный рогатый скот и свиней, а также сельхозптиц и лошадей на промышленных предприятиях. Для регистрации животных владельцам нужно обратится в районную госветслужбу по месту проживания», - отметили в комитете.